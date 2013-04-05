Aggiornamento Galaxy S4, uscita in Italia: 15 o 22 aprile?
di Redazione
05/04/2013
[caption id="attachment_4285" align="aligncenter" width="400"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 a dir poco atteso dagli utenti, considerando che, a quanto pare, sono quasi ufficialmente confermati i rumors delle ultime ore, per quanto concerne l'uscita del Samsung Galaxy S4 in Italia. In particolare, diverse fonti danno ormai per scontato che il device possa vedere la commercializzazione del prodotto partire già dal prossimo 15 aprile, con alcuni rivenditori che sarebbero stati in grado di ottenere le prime scorte del prodotto, anche se, con ogni probabilità, parliamo di un numero decisamente limitato di pezzi per questa fase. Resta in piedi l'ipotesi dell'uscita del Samsung Galaxy S4 il prossimo 22 aprile, considerando anche quanto riportato da SamMobile nei giorni scorsi, ma la prospettiva di toccare con mano il device in netto anticipo pare essere molto più di una semplice voce di corridoio.
Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC, Jelly Bean 4.1.2 disponibile
Aggiornamento Galaxy S2, un nuovo Jelly Bean per l'Italia
