Aggiornamento Galaxy S2, un nuovo Jelly Bean per l'Italia

[caption id="attachment_4183" align="aligncenter" width="300"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 sempre più vicino ad una svolta per l'Italia, considerando che gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dalla rapida diffusione di una patch, ancora basata su Android Jelly Bean 4.1.2, che dovrebbe migliorare abbastanza le performance del Samsung Galaxy S2, rispetto a quanto abbiamo avuto modo di riscontrare in queste settimane. Non vi sono ancora dettagli sul changelog del firmware in questione, anche se in molti sperano che l'aggiornamento Galaxy S2 possa essere utile soprattutto dal punto di vista della durata della batteria. Sotto questo punto di vista, comunque, si consiglia di ritenere attendibili solo le opinioni di coloro che avranno portato a termine un numero non inferiore di cinque cicli di ricarica completi, in attesa che l'update faccia la sua apparizione anche qui da noi.