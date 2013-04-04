Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.2.2 entro giugno

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 in uscita tra il mese di maggio e quello di giugno, per quanto concerne il sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. E’ quanto comunicato da SamMobile di recente, attraverso la propria pagina Twitter, che, in tal senso, ha menzionato anche il Samsung Galaxy Note 2. Come molti utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 ricorderanno, in seguito all’uscita ufficiale del suddetto OS, lanciato da Google durante il mese di febbraio e messo a disposizione in prima istanza dei device Nexus, SamMobile aveva lasciato intendere che questo passo sarebbe potuto essere possibile già ad aprile, ma è evidente che gli smartphone in questione non siano ancora pronti per uno step di questo tipo. L’aggiornamento Galaxy S3 sarà effettivamente disponibile entro due mesi?