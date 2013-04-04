Aggiornamento Galaxy S4, arriva l'Octa Core da 1.8 GHz

[caption id="attachment_4271" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 a sorpresa, quello che ci giunge da SamMobile, per quanto concerne una nuova versione del Samsung Galaxy S4 in uscita sul mercato. Stiamo parlando di un device a dir poco potente, considerando che il chip Eynos Octa Core sarà da 1.8 GHz e non da 1.6 Ghz, come invece è stato ufficializzato per il mercato europeo. E' quanto emerge dalla certificazione FCC degli Stati Uniti, che di recente ha appunto approvato questa nuova variante del device Android destinato a scombussolare gli equilibri del mercato. Ricordiamo che, in Europa, il Samsung Galaxy S4 sarà alla portata degli utenti soprattutto nella versione dotata di un processore Snapdragon quad core da 1.9 GHz, al punto che il modello coreano viene già visto come il mix perfetto tra i due smartphone che vedranno la luce nel Vecchio Continente.