Aggiornamento Galaxy S2, la patch Jelly Bean può arrivare

Aggiornamento Galaxy S2 non del tutto da escludere, nei prossimi mesi, in attesa dell'arrivo di Android Jelly Bean 4.2.2. Dando per scontato che l'update rilasciato nei giorni scorsi nel Nord Europa non è stato certo tra i più efficaci, tra quelli rilasciati di recente dal colosso coreano per il Samsung Galaxy S2, non resta che attendere una patch ulteriore per risolvere spinose questioni, soprattutto in merito alla durata della batteria. Appare impossibile, infatti, che l'azienda attenda addirittura la stagione autunnale, quando cioè dovrebbe arrivare proprio Android Jelly Bean 4.2.2, per migliorare le performance dello smartphone. Insomma, l'aggiornamento Galaxy S2 continua a far parlare di sé, ma la prospettiva che a breve termine possa migliorare l'autonomia del device è tutt'altro che remota, considerando anche la portata e la diffusione del problema.