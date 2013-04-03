Aggiornamento Galaxy S4, data di uscita ufficializzata da SamMobile

[caption id="attachment_4172" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ancora di estremo interesse, quello che ci giunge da SamMobile, relativamente alla data di uscita dello smartphone. Secondo quanto riportato dalla fonte, infatti, pare che sarà (a sorpresa) l'Europa orientale la prima area in cui sarà messo in vendita il Samsung Galaxy S4, con un appuntamento fissato per la settimana numero sedici per il device con il modulo 3G. Quanto al 4G LTE, invece, dovrebbe essere necessario attendere al meno un altro mese e mezzo per toccarlo con mano, con la conferma, tra le altre cose, che la priorità sarà data al Samsung Galaxy S4 con processore Snapdragon quad core. Insomma, tutto lascia pensare che il Samsung Galay S4 con chip Exynos Octa Core ha effettivamente incontrato dei problemi di produzione, che genereranno dei ritardi significativi sulla tabella di marcia.