Aggiornamento Galaxy S Advance, altra ROM Jelly Bean stabile
di Redazione
02/04/2013
[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance nuovamente argomento caldo, considerando che la grande confusione generata da Samsung sull'argomento (ancora oggi, infatti, non vi sono notizie ufficiale sulla data di uscita del suddetto aggiornamento) è in qualche modo bilanciata dal rilascio di una serie di ROM estremamente interessanti per tutti coloro che intendono provare subito Android Jelly Bean sul proprio Samsung Galaxy S Advance. E' il caso di Droid Optimus, che sembra distinguersi dagli altri pacchetti software per fluidità e una serie di feature introdotte. Chi vuole ottenere istruzioni sui vari step da seguire per portare a termine l'installazione di questa nuova ROM basata sul sistema operativo Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, può comunque collegarsi a questa pagina, testando l'aggiornamento messo a disposizione di tutti.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S4, data di uscita ufficializzata da SamMobile
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S4, presentazione del Mini in settimana
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015