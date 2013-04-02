Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, altra ROM Jelly Bean stabile

Redazione Avatar

di Redazione

02/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance nuovamente argomento caldo, considerando che la grande confusione generata da Samsung sull'argomento (ancora oggi, infatti, non vi sono notizie ufficiale sulla data di uscita del suddetto aggiornamento) è in qualche modo bilanciata dal rilascio di una serie di ROM estremamente interessanti per tutti coloro che intendono provare subito Android Jelly Bean sul proprio Samsung Galaxy S Advance. E' il caso di Droid Optimus, che sembra distinguersi dagli altri pacchetti software per fluidità e una serie di feature introdotte. Chi vuole ottenere istruzioni sui vari step da seguire per portare a termine l'installazione di questa nuova ROM basata sul sistema operativo Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, può comunque collegarsi a questa pagina, testando l'aggiornamento messo a disposizione di tutti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S4, data di uscita ufficializzata da SamMobile

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S4, presentazione del Mini in settimana

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015