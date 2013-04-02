Aggiornamento Galaxy S Advance, altra ROM Jelly Bean stabile

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance nuovamente argomento caldo, considerando che la grande confusione generata da Samsung sull'argomento (ancora oggi, infatti, non vi sono notizie ufficiale sulla data di uscita del suddetto aggiornamento) è in qualche modo bilanciata dal rilascio di una serie di ROM estremamente interessanti per tutti coloro che intendono provare subito Android Jelly Bean sul proprio Samsung Galaxy S Advance. E' il caso di Droid Optimus, che sembra distinguersi dagli altri pacchetti software per fluidità e una serie di feature introdotte. Chi vuole ottenere istruzioni sui vari step da seguire per portare a termine l'installazione di questa nuova ROM basata sul sistema operativo Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance, può comunque collegarsi a questa pagina, testando l'aggiornamento messo a disposizione di tutti.