Aggiornamento Galaxy S4, presentazione del Mini in settimana

Redazione Avatar

di Redazione

02/04/2013

[caption id="attachment_4255" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 cruciale, quello giunto durante le festività pasquali direttamente da una fonte come SamMobile, che ha ipotizzato addirittura la presentazione del Samsung Galaxy S4 mini durante questa settimana, con tempi ancora più ristretti rispetto a quelle che potevano essere le recenti ipotesi. Scontato, comunque, che la casa produttrice darà il giusto spazio dapprima al Samsung Galaxy S4, al punto che la stessa fonte dà per scontato il fatto che la vera e propria uscita sul mercato del Samsung Galaxy S4 mini possa aversi non prima dello scorcio finale del mese di maggio o, al più tardi, entro i primi di giugno. Insomma, ancor prima della commercializzazione del Samsung Galaxy S4, il dispositivo sta già andando incontro ad un aggiornamento della sua gamma, con l'arrivo del Samsung Galaxy S4 mini.

