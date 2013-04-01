Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S4, Android Key Lime Pie 5.0 già a maggio

01/04/2013

[caption id="attachment_4252" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 con ogni probabilità già durante il mese di maggio, per quanto concerne il sistema operativo Android Key Lime Pie 5.0, vale a dire poco dopo che Google terrà l'evento utile per presentare a pubblico e addetti ai lavori le potenzialità del suo nuovo OS, con il Samsung Galaxy S4 che dovrebbe ricevere lo stesso trattamento dei dispositivi appartenenti alla famiglia Nexus. Incombente, infatti, la minaccia del nuovo iPhone 5S, che potrebbe essere presentato proprio in quel periodo: per fronteggiare la concorrenza del nuovo progetto Apple, pertanto, il colosso coreano sarà "costretto" a rendere il Samsung Galaxy S4 da subito più attraente, mollando il solito schema che vede i modelli concepiti esclusivamente da Google godere di questa corsia preferenziale, come avvenuto di recente con l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.2.

