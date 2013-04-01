Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2 a Jelly Bean 4.2.2, una prima alternativa

01/04/2013

[caption id="attachment_4130" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 passato già al livello successivo, vale a dire quello del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, considerando che in queste ore sta ricevendo non pochi apprezzamenti la cosiddetta Mysterious AOKP Jelly Bean Custom ROM, in grado di raggiungere già degli standard piuttosto interessanti in termini di stabilità per il target in possesso di un Samsung Galaxy S2. Ricordiamo che SamMobile ha confermato la disponibilità dell'aggiornamento Galaxy S2, anche se al momento non è ancora chiaro quando Samsung sarà in grado di garantire agli utenti un update di questo tipo. Chi non vuole attendere, pertanto, può collegarsi a questa pagina, per effettuare il download del pacchetto. Utile anche la guida per portare a termine al meglio il download. consultabile invece qui.

