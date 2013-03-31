Aggiornamento Galaxy S Advance, possibile soluzione per Jelly Bean

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance alternativo, per tutti coloro che si sono stancati di attendere l'arrivo di Android Jelly Bean, dopo oltre un mese di attesa per lo stesso Samsung Galaxy S Advance. A quanto pare, infatti, è possibile imbattersi nell'esecuzione del firmware serbo, in queste ore, evitando la strada del rooting, almeno stando alla guida che stiamo per proporvi. Scontato che una soluzione di questo tipo potrebbe abbreviare i tempi necessari per toccare con mano un pacchetto software che, in molti, hanno definito stabile. Chi intende andare fino in fondo a questa storia, può effettuare il download di Android Jelly Bean attraverso questa pagina, mentre qui è disponibile una sorta di guida, da seguire alla lettera, per eseguire al meglio l'aggiornamento del sistema operativo per il proprio Samsung Galaxy S Advance.