Aggiornamento Galaxy S4, in uscita il kit di ricarica wireless

[caption id="attachment_4239" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 estremamente importante, quello che è stato reso pubblico nel corso delle ultime ore da SamMobile, ovviamente dedicato soprattutto a coloro che intendono acquistare il Samsung Galaxy S4 già a fine aprile, quando cioè scatteranno le vendite ufficiali del tanto discusso modello Android. La confezione del dispositivo, infatti, non conterrà il kit di ricarica wireless, che avrà un costo aggiuntivo pari a 50 dollari, in attesa di scoprire quale sarà l'approccio del colosso coreano nei confronti del mercato italiano ed europeo. Un altro colpo non da poco per l'utenza del Vecchio Continente, considerando che qui da noi si parla già da alcuni giorni di un prezzo non di poco peso per il Samsung Galaxy S4, forse addirittura superiore alle attese degli addetti ai lavori.