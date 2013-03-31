Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4, in uscita il kit di ricarica wireless

Redazione Avatar

di Redazione

31/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4239" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 estremamente importante, quello che è stato reso pubblico nel corso delle ultime ore da SamMobile, ovviamente dedicato soprattutto a coloro che intendono acquistare il Samsung Galaxy S4 già a fine aprile, quando cioè scatteranno le vendite ufficiali del tanto discusso modello Android. La confezione del dispositivo, infatti, non conterrà il kit di ricarica wireless, che avrà un costo aggiuntivo pari a 50 dollari, in attesa di scoprire quale sarà l'approccio del colosso coreano nei confronti del mercato italiano ed europeo. Un altro colpo non da poco per l'utenza del Vecchio Continente, considerando che qui da noi si parla già da alcuni giorni di un prezzo non di poco peso per il Samsung Galaxy S4, forse addirittura superiore alle attese degli addetti ai lavori.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, possibile soluzione per Jelly Bean

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean 4.1.2 condannato sulla batteria

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018