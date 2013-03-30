Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean 4.1.2 condannato sulla batteria

[caption id="attachment_4236" align="aligncenter" width="485"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 senza speranza, in riferimento alla durata della batteria dopo l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2? Sembrerebbe di sì, almeno stando agli ultimi commenti che è possibile leggere in Rete, relativamente alla patch che è stata diffusa qualche giorno fa nel Nord Europa, con nome in codice I9100XWLSD. Se da un lato le prime impressioni di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 sembravano essere decisamente positive, infatti, a distanza di qualche giorno in molti si lamentano del fatto che non è stato registrato alcun miglioramento per l'autonomia della batteria, nonostante le premesse dell'aggiornamento Galaxy S2 in questione. Va ricordato che Samsung non ha ufficializzato alcun changelog per l'update e che, in un futuro più o meno prossimo, potrebbe essere rilasciato un aggiornamento ulteriore per i numerosi bug segnalati.