Aggiornamento Galaxy S4, LTE per l'Exynos Octa Core

Aggiornamento Galaxy S4 fondamentale, quello che ci giunge nel corso delle ultime ore, considerando che la casa produttrice ha confermato attraverso la propria pagina Twitter che la versione del Samsung Galaxy S4 dotata del processore Exynos Octa Core avrà modo di supportare la Rete LTE. Fino ad oggi, infatti, non si poteva avere questo tipo di certezza, ma adesso sappiamo che questa particolare variante dello smartphone sarà compatibile con la suddetta tecnologia e "tutte le venti bande". Resta da capire, a questo punto, quando sarà commercializzato il Samsung Galaxy S4 Octa Core, alla luce di indiscrezioni non proprio incoraggianti, dal punto di vista produttivo. E' praticamente certo, infatti, che l'aggiornamento Galaxy S4 in questione, in un primo momento, sarà valido solo per la commercializzazione del modello Snapdragon Quad Core.