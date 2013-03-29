Aggiornamento Galaxy S4, foto dell'interfaccia utente

[caption id="attachment_4228" align="aligncenter" width="399"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 estremamente importante, quello che ci giunge in questi giorni direttamente da SamMobile, considerando che la fonte è riuscita a rendere pubbliche le prime immagini riguardanti l’interfaccia utente che sarà messa a disposizione di coloro che punteranno sul Samsung Galaxy S4. I primi commenti da parte degli addetti ai lavori, oltre che di SamMobile, parlano di una sorta di evoluzione dell’interfaccia, rispetto a quanto abbiamo potuto ammirare con gli ultimi dispositivi di fascia alta di Samsung, piuttosto che di vera e propria rivoluzione. Solo all’interno dell’applicazione riguardante la fotocamera, infatti, emergono cambiamenti significativi rispetto a modelli come il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2. Quale sarà la risposta del pubblico, alle novità “visive” presentate dal nuovo Samsung Galaxy S4?