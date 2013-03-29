Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean: giallo sull'uscita in Italia
di Redazione
29/03/2013
[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di un caso decisamente curioso in queste ore. Come ormai noto, Android Jelly Bean è atteso da oltre un mese da tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance, con informazioni sempre molto vaghe da parte della casa produttrice e dei vari operatori. In particolare, in queste ore abbiamo registrato il feedback da parte di un utente in possesso di un dispositivo brandizzato H3G, a detta del quale la compagnia telefonica gli avrebbe confermato un rilascio imminente da parte. Allo stesso tempo, però, Samsung continua a ribadire su Twitter di non essere in grado di rilasciare informazioni su una data approssimativa, entro la quale avverrà l’aggiornamento. Considerando che tutti gli update per il Samsung Galaxy S Advance partono dal produttore, la questione è decisamente paradossale.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S4, foto dell'interfaccia utente
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean 4.1.2 ottiene già la patch
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015