Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean: giallo sull'uscita in Italia

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di un caso decisamente curioso in queste ore. Come ormai noto, Android Jelly Bean è atteso da oltre un mese da tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance, con informazioni sempre molto vaghe da parte della casa produttrice e dei vari operatori. In particolare, in queste ore abbiamo registrato il feedback da parte di un utente in possesso di un dispositivo brandizzato H3G, a detta del quale la compagnia telefonica gli avrebbe confermato un rilascio imminente da parte. Allo stesso tempo, però, Samsung continua a ribadire su Twitter di non essere in grado di rilasciare informazioni su una data approssimativa, entro la quale avverrà l’aggiornamento. Considerando che tutti gli update per il Samsung Galaxy S Advance partono dal produttore, la questione è decisamente paradossale.