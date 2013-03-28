Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean 4.1.2 ottiene già la patch

28/03/2013

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad una svolta decisamente importante, alla luce del fatto che è iniziato ufficialmente il rilascio di una nuova versione di Android Jelly Bean, denominata I9100XWLSJ,  grazie alla quale pare possano essere finalmente superati i numerosi bug ai quali siamo andati incontro nel corso delle ultime settimane, in riferimento soprattutto alla questione batteria. Impossibile nutrire certezze per coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S2, ma siamo quantomeno al cospetto di un segnale che qualcosa si sta muovendo e che, con ogni probabilità, nel giro di poche settimane tutti gli utenti potranno toccare con mano il nuovo aggiornamento Galaxy S2 che, per sua natura, migliorerà l’esperienza di utilizzo di un firmware del calibro di Android Jelly Bean 4.1.2. Nei prossimi giorni, in ogni caso, scopriremo maggiori dettagli.

