Aggiornamento Galaxy S4, link al download delle suonerie

Aggiornamento Galaxy S4 estremamente interessante, quello in cui ci siamo imbattuti nel corso delle ultime ore, considerando che è possibile già disporre del link al download per le suonerie che sono state concepite di default per lo stesso Samsung Galaxy S4, nonostante lo smartphone in questione non sia ancora stato lanciato sul mercato. Chi intende scaricare il pacchetto, più in particolare, può collegarsi a questa pagina, per poi procedere al download. A questo punto, dunque, non resta che attendere il via ufficiale delle vendite in Europa e nel resto del mondo, relativamente ad uno smartphone molto atteso: il Samsung Galaxy S4, durante il mese di aprile, farà molto parlare di sé, considerando le enormi aspettative che gravitano attorno al device in questi giorni.