Aggiornamento Galaxy S4, link al download delle suonerie
di Redazione
28/03/2013
[caption id="attachment_4217" align="aligncenter" width="450"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 estremamente interessante, quello in cui ci siamo imbattuti nel corso delle ultime ore, considerando che è possibile già disporre del link al download per le suonerie che sono state concepite di default per lo stesso Samsung Galaxy S4, nonostante lo smartphone in questione non sia ancora stato lanciato sul mercato. Chi intende scaricare il pacchetto, più in particolare, può collegarsi a questa pagina, per poi procedere al download. A questo punto, dunque, non resta che attendere il via ufficiale delle vendite in Europa e nel resto del mondo, relativamente ad uno smartphone molto atteso: il Samsung Galaxy S4, durante il mese di aprile, farà molto parlare di sé, considerando le enormi aspettative che gravitano attorno al device in questi giorni.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean 4.1.2 ottiene già la patch
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S4, segnali dal Samsung Galaxy S4 mini?
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018