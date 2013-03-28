Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4, link al download delle suonerie

Redazione Avatar

di Redazione

28/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4217" align="aligncenter" width="450"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 estremamente interessante, quello in cui ci siamo imbattuti nel corso delle ultime ore, considerando che è possibile già disporre del link al download per le suonerie che sono state concepite di default per lo stesso Samsung Galaxy S4, nonostante lo smartphone in questione non sia ancora stato lanciato sul mercato. Chi intende scaricare il pacchetto, più in particolare, può collegarsi a questa pagina, per poi procedere al download. A questo punto, dunque, non resta che attendere il via ufficiale delle vendite in Europa e nel resto del mondo, relativamente ad uno smartphone molto atteso: il Samsung Galaxy S4, durante il mese di aprile, farà molto parlare di sé, considerando le enormi aspettative che gravitano attorno al device in questi giorni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean 4.1.2 ottiene già la patch

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S4, segnali dal Samsung Galaxy S4 mini?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018