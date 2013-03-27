Aggiornamento Galaxy S4, segnali dal Samsung Galaxy S4 mini?

[caption id="attachment_4212" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 mini[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 in arrivo, per quanto concerne le diverse versioni del modello tra le quali si potrà scegliere? Sembrerebbe di sì, almeno stando alla vasta gamma di Samsung Galaxy S4 mini che pare sia stata concepita dalla casa produttrice, con la possibilità di andare incontro alle esigenze di target diversi tra loro. Secondo le ultime indiscrezioni, più in particolare, pare che il dispositivo possa essere commercializzato in ben quattro versioni: GT-I9190, vale a dire un modello 3G HSPA+; GT-I9192, che invece consentirà di toccare con mano una variante Dual SIM); GT-I9195, che invece prevede il supporto alla connettività di rete 4G LTE di nuova generazione); infine, abbiamo il GT-I9198, anche se in questo caso ci riferiamo esclusivamente al mercato cinese. Insomma, l'imbarazzo della scelta per chi vorrà puntare sul Samsung Galaxy S4 mini.