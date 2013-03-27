Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4, segnali dal Samsung Galaxy S4 mini?

Redazione Avatar

di Redazione

27/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4212" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 mini Samsung Galaxy S4 mini[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 in arrivo, per quanto concerne le diverse versioni del modello tra le quali si potrà scegliere? Sembrerebbe di sì, almeno stando alla vasta gamma di Samsung Galaxy S4 mini che pare sia stata concepita dalla casa produttrice, con la possibilità di andare incontro alle esigenze di target diversi tra loro. Secondo le ultime indiscrezioni, più in particolare, pare che il dispositivo possa essere commercializzato in ben quattro versioni: GT-I9190, vale a dire un modello 3G HSPA+; GT-I9192, che invece consentirà di toccare con mano una variante Dual SIM); GT-I9195, che invece prevede il supporto alla connettività di rete 4G LTE di nuova generazione); infine, abbiamo il GT-I9198, anche se in questo caso ci riferiamo esclusivamente al mercato cinese. Insomma, l'imbarazzo della scelta per chi vorrà puntare sul Samsung Galaxy S4 mini.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S4, link al download delle suonerie

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, uscita Jelly Bean forse ad aprile

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018