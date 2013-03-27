Aggiornamento Galaxy S Advance, uscita Jelly Bean forse ad aprile

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora fermo, per quanto concerne lo sbarco di Android Jelly Bean sul device. In queste ore, infatti, abbiamo deciso di interpellare alcuni operatori italiani, ottenendo feedback solo da Tre, che al momento non è in grado di fornire date, per quanto concerne l’uscita di un update che, lo ricordiamo, doveva essere reso disponibile per gli utenti oltre un mese fa. Il malumore degli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S Advance, osservando i loro feedback nelle community di settore, sembra essere originato più da questo stato di incertezza da parte delle singole divisioni di Samsung e dei vari vettori, piuttosto che dal fatto in sé di non poter toccare con mano l’aggiornamento ad Android Jelly Bean per il device. L’appuntamento per il Samsung Galaxy S Advance è stato rimandato ad aprile?