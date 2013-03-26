Aggiornamento Galaxy S4, CyanogenMod in uscita a breve

[caption id="attachment_4205" align="aligncenter" width="520"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ad una potenziale svolta, considerando che, in queste ore, abbiamo avuto modo di ottenere una conferma importante da parte di Steve Kondik, vale a dire il fondatore del famoso CyanogenMod Team. Come alcuni dei nostri utenti ricorderanno, infatti, alcuni membri della squadra, nei giorni scorsi, avevano definito praticamente impossibile la realizzazione di ROM di questo tipo per il Samsung Galaxy S4. Le ultime dichiarazioni da parte di Kondik, tuttavia, lasciano intendere in modo piuttosto chiaro che quantomeno la versione dotata del processore Snapdragon quad core da 1.9 GHz, avrà modo di ottenere le suddette ROM, garantendo una serie di funzionalità aggiuntive alla prima variante del Samsung Galaxy S4 attesa in Italia. Prevedere quando usciranno le prime ROM, è invece ancora impossibile.