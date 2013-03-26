Aggiornamento Galaxy S2, patch Jelly Bean in uscita

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 anche in queste ore al centro di alcune indiscrezioni, considerando che alcuni addetti ai lavori ipotizzano l'arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2 a settembre, con la prospettiva di dover attendere ancora a lungo prima di imbattersi in un ulteriore e deciso cambiamento dell'esperienza di utilizzo dello smartphone. E' per questo motivo che, di recente, hanno ripreso quota le voci riguardanti il possibile rilascio di una patch per il Samsung Galaxy S2, necessaria per mettersi alle spalle alcune problematiche emerse con il recente update ad Android Jelly Bean 4.1.2, con un particolare riferimento soprattutto ai dispositivi Tre e Vodafone. In caso contrario, sarebbe eccessiva l'attesa per toccare con mano un aggiornamento Galaxy S2, necessario soprattutto per la durata della batteria.