Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean presenta ancora bug

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora tormentato, in riferimento all'arrivo di Android Jelly Bean sul device, dopo oltre un mese di attesa da parte degli utenti che hanno deciso di portarsi a casa lo smartphone. Due, più in particolare, gli aspetti da tenere in considerazione in questi giorni, che non possono rendere particolarmente ottimisti il segmento di mercato che ha optato sul Samsung Galaxy S Advance. Da un lato, alcuni dispositivi menzionati da Samsung Ucraina non hanno visto rilasciato il suddetto update nella data promessa, rendendo meno credibile anche l'ipotesi che il Samsung Galaxy S Advance possa rispettare la scadenza del 26 aprile; dall'altro, pare che l'aggiornamento ad Android Jelly Bean, almeno per quanto riguarda il firmware russo, abbia presentato problemi anche dal punto di vista della connessione WiFi e della sua tenuta.