Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC, Jelly Bean in uscita ad aprile

[caption id="attachment_3922" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC protagonista di un ritardo imprevisto, per quanto concerne l'uscita di Android Jelly Bean 4.1.2, considerando che l'operatore in questione continua a rinviare l'appuntamento per tutti coloro che sono in possesso di questa particolare versione del Samsung Galaxy S2, secondo quanto riferito dal vettore sulla sua pagina Facebook. Gli ultimi feedback forniti, più in particolare, evidenziano che l'aggiornamento Galaxy S2 in questione sarà rilasciato solo nelle prossime settimane, lasciandoci intendere che l'appuntamento sarà fissato nel corso del mese di aprile, nonostante fino a pochi giorni fa la sensazione fosse quella di un'uscita molto più rapida. Insomma, ancora alcuni giorni e finalmente la diffusione di Android Jelly Bean 4.1.2 in Italia, per il Samsung Galaxy S2, sarà completa, auspicando il rilascio di nuove patch per migliorare la questione batteria.