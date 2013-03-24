Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean per Tre in uscita per tutti?

24/03/2013

[caption id="attachment_4183" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 verso la  sua piena diffusione in Italia, considerando che Android Jelly Bean 4.1.2 è ormai disponibile quasi per tutti. E' questa la conclusione più interessante di questo weekend, se si pensa che un numero sempre più elevato di utenti che dispongono del Samsung Galaxy S2 marchiato H3G afferma di aver portato finalmente a termine l'installazione del sistema operativo in questione. Ricordiamo, infatti, che l'aggiornamento Galaxy S2 per i device Tre è stato quello che ha presentato maggiori problemi, per quanto concerne la possibilità di portare a termine la sua installazione via OTA. La buona notizia, comunque, non esclude che permangano altri tipi di segnalazione, relativamente a quelli che sembrano essere malfunzionamenti, soprattutto riguardanti la batteria, che persistono con il Samsung Galaxy S2 dotato dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean.

