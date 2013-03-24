Aggiornamento Galaxy S4: uscita Octa Core in Italia più avanti?

[caption id="attachment_4149" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 in arrivo in un secondo momento, per quanto concerne non solo il mercato italiano, ma, con ogni probabilità, anche gli altri europei, dove è attesa la commercializzazione di due versioni differenti del Samsung Galaxy S4, vale a dire quella con processore Exynos Octa Core da 1.5 GHz, oltre a quella con Snapdragon quad core da 1.9 GHz. Le ultime voci in Rete, più in particolare, evidenziano che, con ogni probabilità, le due varianti dello smartphone presentato di recente, non saranno presentate in contemporanea e, data l'innovazione associata al chip Exynos, è probabile che proprio quest'ultimo venga presentato solo in un secondo momento. Insomma, poche settimane dopo il suo esordio sul mercato, potremmo andare incontro già ad un importante aggiornamento Galaxy S4.