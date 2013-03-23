Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean sta migliorando la batteria
[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance rilasciato in Serbia, come ormai noto, considerando che da alcuni giorni gli utenti possono finalmente toccare con mano i plus legati ad un sistema operativo come Android Jelly Bean. Inevitabile, sotto questo punto di vista, che vengano fatti dei parallelismi con la prima versione del firmware riguardante il Samsung Galaxy S Advance, vale a dire quella rilasciata in Russia durante il mese di gennaio. I primi feedback sull'aggiornamento Galaxy S Advance, a quanto pare, evidenziano un deciso miglioramento, per quanto concerne la durata della batteria, anche se un'opinione più attendibile potrà maturare solo nei prossimi giorni, dopo ulteriori cicli di ricarica. Allo stesso tempo, però, Jelly Bean pare aver creato più di un problema in termini di fluidità del device. Si attendono notizie per l'Italia.
