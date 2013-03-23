Aggiornamento Galaxy S4, caratteristiche Air View in video
di Redazione
23/03/2013
[caption id="attachment_4172" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 questa volta basato su alcuni video che ci giungono dalla Rete, utili per capire quale possa essere il potenziale che si nasconde dietro alcune funzionalità, come nel caso dell'Air View, Sound & Shot, S Translator e Dual camera. In particolare, questa volta ci concentreremo proprio sull'Air View, una delle caratteristiche più attese, in riferimento alla scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S4, anche perché in molti avevano messi in discussione i rumors emersi poco prima del lancio ufficiale del device, relativi proprio alla tecnologia del Floating Touch. Interessante, ad un mese circa dall'uscita definitiva sul mercato del Samsung Galaxy S4 e otto giorni dopo la sua presentazione ufficiale, iniziare a capire quelle che sono le reali caratteristiche, tramite apposito filmato, dell'Air View.
