Aggiornamento Galaxy S4, doppia versione in uscita in Italia

Aggiornamento Galaxy S4

Aggiornamento Galaxy S4 di estrema importanza, per tutti coloro che attendono l'uscita del dispositivo in Italia. Secondo quanto riportato nel corso delle ultime ore da SamMobile, infatti, il nostro Paese sarà uno dei pochi dove gli utenti potranno scegliere se portarsi a casa il Samsung Galaxy S4 con processore Snapdragon quad core da 1.9 GHz, oppure se puntare con decisione sul nuovo Exynos Octa Core da 1.6 GHz. In molti, più in particolare, ritenevano che l'unico Samsung Galaxy S4 in arrivo in Italia sarebbe stato quello con il chip Octa Core, ma adesso i rumors di SamMobile, che ci mettono sullo stesso piano di Francia e Germania, sembrano in qualche modo far venire meno delle certezze, anche per quanto concerne il prezzo dello smartphone: vi saranno differenze tra l'una e l'altra versione?