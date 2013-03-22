Aggiornamento Galaxy S3, altra patch sicurezza vicina all'uscita

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 nuovamente di moda, anche se questa volta non ci concentreremo sul rilascio di una nuova versione del sistema operativo Android Jelly Bean. In queste ore, infatti, pare sia emersa una grave vulnerabilità, al momento circoscritta al solo Samsung Galaxy S3, e destinata a far discutere molto nei prossimi giorni, se si pensa che è nuovamente focalizzata sul lockscreen. Dopo le questioni emerse un paio di mesi fa, infatti, adesso si afferma che l'aggiramento del tradizionale blocco per coloro che entrano in possesso del nostro Samsung Galaxy S3, consente addirittura di prendere visione dei contatti e di procedere all'installazione di nuove applicazioni. Ebbene, pare che Samsung sia già a conoscenza del problema e che una soluzione di tipo software sarà in uscita nel corso di pochi giorni, almeno stando a indiscrezioni.