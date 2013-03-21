Aggiornamento Galaxy S2, nuovo Jelly Bean per Vodafone e no brand?

[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 al centro dei primi feedback, da parte di coloro che finalmente hanno avuto modo di testare Android Jelly Bean 4.1.2 sul proprio Samsung Galaxy S2 marchiato Tim, Wind e H3G, considerando che l'update in questione è stato messo a disposizione di tutti solo da pochi giorni. Secondo le primissime segnalazioni, ovviamente ufficiosi, pare che l'aggiornamento Galaxy S2 non abbia fatto registrare particolari problemi, per quanto concerne la durata della batteria, a differenza di quanto segnalato da molti, in occasione del rilascio di Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy s2 no brand, oltre a quello marchiato Vodafone. E' per questo motivo che molti addetti ai lavori ipotizzano l'uscita di un nuovo aggiornamento, dedicato proprio alle varianti del Samsung Galaxy S2 che ancora denunciano il fenomeno del battery drain.