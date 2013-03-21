Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean in Italia a breve

21/03/2013

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento per il Samsung Galaxy S Advance vicino anche all'Italia. Sono queste le sensazioni che si possono maturare in queste ore, sul web, alla luce dell'insistenza con le quali si parla dello sbarco di Android Jelly Bean per lo smartphone, almeno per quanto concerne l'utenza che ha acquistato lo smartphone in Serbia. Il download per il Samsung Galaxy S Advance, più in particolare, pare essere disponibile prevalentemente via Odin, anche se gli addetti ai  lavori fanno fatica a stabilire se siamo al cospetto di un test sul campo, come avvenuto in Russia nel mese di gennaio, oppure se è lo step conclusivo prima della piena diffusione di Android Jelly Bean. Gli utenti italiani, intanto, attendono comunicazioni da parte dei singoli operatori.

