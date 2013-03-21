Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, Jelly Bean in Italia a breve
di Redazione
21/03/2013
[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento per il Samsung Galaxy S Advance vicino anche all'Italia. Sono queste le sensazioni che si possono maturare in queste ore, sul web, alla luce dell'insistenza con le quali si parla dello sbarco di Android Jelly Bean per lo smartphone, almeno per quanto concerne l'utenza che ha acquistato lo smartphone in Serbia. Il download per il Samsung Galaxy S Advance, più in particolare, pare essere disponibile prevalentemente via Odin, anche se gli addetti ai lavori fanno fatica a stabilire se siamo al cospetto di un test sul campo, come avvenuto in Russia nel mese di gennaio, oppure se è lo step conclusivo prima della piena diffusione di Android Jelly Bean. Gli utenti italiani, intanto, attendono comunicazioni da parte dei singoli operatori.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S2, nuovo Jelly Bean per Vodafone e no brand?
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S4, nessuna ROM CyanogenMod? Arriva la smentita
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015