Aggiornamento Galaxy S4, nessuna ROM CyanogenMod? Arriva la smentita

[caption id="attachment_4149" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 mai basato su una ROM CyanogenMod. E’ quanto emerge nel corso delle ultime ore da una comunicazione ufficiale dello staff, che ha lasciato intendere di non avere alcun interesse nel concentrare i propri sforzi sul nuovo Samsung Galaxy S4, parlando di almeno due motivazioni che hanno portato ad un approccio di questo tipo. Il riferimento, più in particolare, è in primo luogo alle problematiche legate al fatto che il Samsung Galaxy S4 sarà commercializzato in due versioni, differenti per le caratteristiche del processore, senza dimenticare le difficoltà nel risalire ai codici sorgente di Exynos. Insomma, chi intende acquistare il Samsung Galaxy S4 per puntare con decisione sulle ROM CyanogenMod, dovrà mettersi l’anima in pace e puntare su qualche altra soluzione alternativa per l’aggiornamento Galaxy S4. Aggiornamento: lo staff CyanogenMod fa un passo indietro e afferma che la cosa sarà valutata nei prossimi giorni.