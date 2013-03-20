Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC, le ultime su Jelly Bean

[caption id="attachment_4146" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ancora fermo, almeno per quanto riguarda l'arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S2 Tim NFC, considerando che, se da un lato la compagnia telefonica ha mantenuto le promesse, per quanto concerne lo sbarco del suddetto update sui normali device brandizzati, allo stesso tempo resta l'incertezza più assoluta per i dispositivi dotati della nuova tecnologia per i pagamenti diretti. In particolare, l'aggiornamento Galaxy S2 non ha ancora una data di uscita, come ribadito dalla stessa Tim all'interno della propria pagina Facebook, per un processo che si annuncia essere molto più lungo del previsto. Insomma, coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 NFC dovranno mettersi l'anima in pace e attendere ancora alcune settimane per l'aggiornamento Jelly Bean.