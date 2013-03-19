Aggiornamento Galaxy S4, Android Key Lime Pie 5.0 porta Samsung Orb
di Redazione
19/03/2013
[caption id="attachment_4143" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 già molto atteso, per quanto concerne l'arrivo di Android Key Lime Pie 5.0 sul device, con l'appuntamento che potrebbe essere già fissato nel corso del mese di maggio, poco dopo la presentazione dell'OS da parte di Google. In particolare, molti addetti ai lavori, in queste ore, ipotizzano che il Samsung Galaxy S4 possa ricevere l'aggiornamento utile per sfruttare Samsung Orb solo con l'arrivo del suddetto sistema operativo, facendo in questo modo il tanto atteso passo in avanti anche dal punto di vista delle foto panoramiche. Alcuni si aspettavano questo step già a partire dall'uscita dello stesso Samsung Galaxy S4, ma fonti interne a Samsung sembrano aver confermato la disponibilità dell'update solo in questa seconda fase. Quanto sarà necessario attendere per l'aggiornamento Galaxy S4?
Aggiornamento Galaxy S2 Tim NFC, le ultime su Jelly Bean
Aggiornamento Galaxy S Advance, uscita Jelly Bean finalmente vicina
