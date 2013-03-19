Aggiornamento Galaxy S Advance, uscita Jelly Bean finalmente vicina

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance che finalmente sembra davvero vicino, considerando che Android Jelly Bean è stato segnalato nel corso delle ultime ore in Paesi come la Romania, ma anche la Serbia, dove addirittura l'update pare possa essere scaricato via Odin, a testimonianza del fatto che, probabilmente, la casa produttrice è riuscita a risolvere tutte quelle problematiche che hanno notevolmente rallentato le operazioni durante l'ultimo mese. Siamo ancora nel campo delle notizie ufficiose, ma, a questo punto, l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance dovrebbe essere questione di giorni, anche se resta da capire quale sarà l'approccio della casa produttrice con l'Italia, senza dimenticare le priorità che verranno date alle diverse versioni in commercio nel nostro Paese.