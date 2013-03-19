Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, uscita Jelly Bean finalmente vicina

Redazione Avatar

di Redazione

19/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance che finalmente sembra davvero vicino, considerando che Android Jelly Bean è stato segnalato nel corso delle ultime ore in Paesi come la Romania, ma anche la Serbia, dove addirittura l'update pare possa essere scaricato via Odin, a testimonianza del fatto che, probabilmente, la casa produttrice è riuscita a risolvere tutte quelle problematiche che hanno notevolmente rallentato le operazioni durante l'ultimo mese. Siamo ancora nel campo delle notizie ufficiose, ma, a questo punto, l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance dovrebbe essere questione di giorni, anche se resta da capire quale sarà l'approccio della casa produttrice con l'Italia, senza dimenticare le priorità che verranno date alle diverse versioni in commercio nel nostro Paese.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S4, Android Key Lime Pie 5.0 porta Samsung Orb

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S4, Android Key Lime Pie 5.0 è ufficiale

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015