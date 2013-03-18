Aggiornamento Galaxy S4, Android Key Lime Pie 5.0 è ufficiale

Aggiornamento Galaxy S4 già di moda, considerando che in molti già ipotizzano la data di uscita del sistema operativo Android Key Lime Pie 5.0. In particolare, nella giornata di oggi, SamMobile ha pubblicato la lista dei device che durante il 2013 riceveranno il suddetto update e, per forza di cose, tra questi troviamo anche il Samsung Galaxy S4, oltre al Samsung Galaxy S4 LTE. Notizia scontata, se si pensa ai presupposti con i quali è stato presentato il modello, ma in tema di aggiornamenti, con Samsung, non si può mai essere certi di nulla. Discorso diverso, invece, per la data di uscita dell'aggiornamento Galaxy S4: in questo caso, infatti, resta il mistero più assoluto anche dopo la pubblicazione del post di SamMobile, che resta per diversi aspetti rassicurante.