Aggiornamento Galaxy S2 disponibile per Tre, ecco come scaricare

di Redazione

18/03/2013

[caption id="attachment_4130" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 da qualche ora disponibile anche per l'utenza che ha acquistato un Samsung Galaxy S2 Tre, con la possibilità di effettuare almeno per ora l'update di Android Jelly Bean 4.1.2 via Odin, per la precisione in questa pagina. Dopo giorni di passione, pertanto, si chiude una telenovela estenuante, che ha visto come protagonista negativo proprio la versione in questione dello smartphone, dopo l'arrivo di Jelly Bean per Galaxy S2 Tim e Wind. Va anche ricordato che l'aggiornamento Galaxy S2 H3G era stato promesso già durante la prima settimana di marzo, salvo poi vedere l'appuntamento slittare in almeno un paio di occasioni. Probabile, comunque, che per adesso risulti estremamente difficile portare a termine l'aggiornamento di Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S2 Tre via OTA, considerando l'elevato numero di richieste che giungeranno ai server.

