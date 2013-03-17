Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean per Tre: ennesimo imprevisto

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S2 andato incontro all'ennesimo imprevisto, per quanto concerne l'uscita di Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S2 Tre. Quando tutto sembrava fatto per toccare con mano l'update entro metà marzo, come del resto è stato comunicato più volte dalla compagnia telefonica, è giunta in questi giorni una nuova comunicazione a sorpresa sul social network Facebook. Tre, più in particolare, ha cambiato completamente posizione sull'argomento, facendo sapere che maggiori dettagli saranno forniti solo in un secondo momento e che, al momento, non è in grado di rilasciare maggiori informazioni sull'aggiornamento Galaxy S2. Insomma, l'arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 sul Samsung Galaxy S2 torna ad essere improvvisamente distante per l'utenza, sempre più frustata da questa situazione, per certi versi paradossale.