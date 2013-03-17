Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S3, S Translator in comune?
di Redazione
17/03/2013
[caption id="attachment_4119" align="aligncenter" width="300" caption="Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy S3 potrebbero avere molto presto una funzionalità in comune, con un chiaro riferimento al cosiddetto S Translator, vale a dire quella caratteristica che consente di registrare un messaggio vocale, per poi ottenere la sua traduzione in una nuova lingua, partendo dal presupposto che al momento il discorso riguarda un numero limitato di lingue. Tra queste, tuttavia, c'è a sorpresa anche l'italiano, ragion per cui questo primo parallelismo "Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S3" a breve ci toccherà da vicino. Tra le peculiarità presentate insieme al Samsung Galaxy S4, S Translator, almeno sulla carta, sembra rappresentare quella più facilmente trasferibile ad altri modelli della stessa famiglia. Quando potranno disporre di S Translator gli utenti italiani in possesso di un Samsung Galaxy S3? Per ora, la casa produttrice ha solo confermato che ci sarà un aggiornamento software.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean per Tre: ennesimo imprevisto
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4, uscita anticipata negli Stati Uniti
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016