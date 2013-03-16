Samsung Galaxy S4, uscita anticipata negli Stati Uniti

[caption id="attachment_4113" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 si appresta ad andare incontro ad un'uscita anticipata negli Stati Uniti, con appuntamento fissato nella seconda metà del mese di aprile, mentre in Italia e in Europa sarà necessario attendere un po' di più, stando a quanto si può percepire nelle primissime ore successive alla presentazione del nuovo device Android. In Italia, infatti, nessuna compagnia telefonica si è ancora sbilanciata sui tempi di uscita del nuovo Samsung Galaxy S4, mentre negli Stati Uniti compagnie del calibro di Verizon, Sprint e AT&T hanno già avuto modo di confermare l'appuntamento fissato dalla casa produttrice, in attesa che il device sia effettivamente disponibile sul mercato. Insomma, le ipotesi che vedono il Samsung Galaxy S4 in uscita in Italia solo a fine maggio, non sembrano essere così remote.