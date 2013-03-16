Samsung Galaxy S4, accessori ufficiali: ecco le foto

[caption id="attachment_4108" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 View Cover"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 è stato presentato da poco più di un giorno, ma, in queste ore, è già tempo di concentrarsi su quelli che saranno gli accessori ufficiali per il nuovo device Android, considerando che la casa produttrice ha dato spazio anche a questi prodotti durante la presentazione che si è avuta a New York di recente. L'elenco degli accessori associati al Samsung Galaxy S4, al momento, prevede le seguenti voci: S Band (il bracciale che misura la distanza percorsa e le calorie bruciate), S View Cover, Game Pad, Wireless Charging Pad / Cover (caricabatterie wireless), Flip Cover, Pounch, Protective Cover+, Headset, Extra Battery Kit, HRM and Body Scale. [caption id="attachment_4109" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 S Band"] [/caption] Disponibilità e prezzi degli accessori del Samsung Galaxy S4 saranno comunicati in seguito.