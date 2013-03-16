Samsung Galaxy S4 già disponibile in preordine

[caption id="attachment_1981" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 è stato presentato da pochissime ore, eppure adesso si parla già del suo arrivo sul mercato, con la possibilità di acquistarlo addirittura in preordine nel Regno Unito attraverso alcuni rivenditori noti, come nel caso di H3G, EE, Orange and T-Mobile. Conoscere i tempi entro i quali il Samsung Galaxy S4 sarà disponibile all'acquisto con una certa precisione, al momento sembra essere molto difficile, anche perché poi andranno valutati i tempi di spedizione dello smartphone, le cui scorte disponibili, soprattutto in una prima fase, saranno molto limitate. Insomma, appena fatta la prima apparizione, il Samsung Galaxy S4 comincia già a far parlare molto di sé in queste ore, auspicando di poterlo toccare con mano in Italia nel giro di poche settimane.