Samsung Galaxy S4 in uscita: dieci milioni di vendite in un mese?

[caption id="attachment_3993" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 riuscirà a registrare ben dieci milioni di pezzi venduti ad un mese di distanza dalla sua uscita sul mercato? E' questo l'ambizioso obiettivo che si sarebbe prefissato il colosso coreano, complice sia la crescita costante del Samsung Galaxy S2 e del Samsung Galaxy S3, sia le grandi aspettative che gli utenti hanno dimostrato di nutrire nei confronti del dispositivo in queste settimane. Certo, molto dipenderà da quello che sarà in grado di offrire la concorrenza del Samsung Galaxy S4, anche se il nuovo iPhone 5S, tanto per citarne uno, non sarà disponibile sul mercato prima del mese di giugno. Insomma, tutto lascia pensare che il Samsung Galaxy S4 possa entrare nella storia dei device Android, considerando che potremmo essere al cospetto del primo dispositivo in grado di fronteggiare, da solo, un device Apple dal punto di vista delle vendite.