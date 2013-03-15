Caricamento...

Samsung Galaxy S4, video integrale della presentazione

15/03/2013

[caption id="attachment_4105" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede spuntare in queste ore, sul web, il video integrale della sua presentazione, che ha avuto il via a mezzanotte. Scontato che, dato lo scomodo orario, non tutti hanno potuto seguire la nostra cronaca, sia scritta, sia quella video, ragion per cui vi riproponiamo in quest'articolo l'intero evento che ha visto protagonista il nuovo device Android. Va detto che alcuni utenti, in Rete, si sono immediatamente lamentati del fatto che alcune caratteristiche del device non sono state menzionate dalla casa produttrice durante l'evento, come nel caso del processore, se non tramite accenni da parte dei vertici dirigenziali dell'azienda, fermo restando che determinati aspetti del Samsung Galaxy S4 sono assolutamente rivoluzionari. Di seguito, comunque, il video integrale della presentazione del Samsung Galaxy S4, mentre qui troverete la scheda tecnica.

