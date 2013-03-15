Samsung Galaxy S4, scheda tecnica e video

[caption id="attachment_4099" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 non ha presentato sorprese clamorose, in occasione della sua presentazione ufficiale, che abbiamo seguito in diretta nel corso delle ultime ore. Ricapitolando quanto abbiamo potuto constatare, durante l'evento che si è tenuto a New York, la scelta della casa produttrice è stata effettivamente quella di dotare il device di un processore Octa Core da 1.6 GHz per il mercato europeo, mentre quello americano punterà su un chip quad core da 1.9 GHz. Lo schermo raggiunge la soglia dei 5 pollici, la fotocamera mantiene le previsioni con i suoi 13 megapixel, ma soprattutto l'azienda riuscirà effettivamente a dotare lo smartphone di funzionalità come lo Smart Scroll, la Smart Pause, fino ad arrivare al cosiddetto S Translator, utile per registrare messaggi vocali, per poi tradurli in un set di lingue predefinito, tra cui l'italiano. Il Samsung Galaxy S4 sarà sul mercato da fine aprile, con Android Jelly Bean 4.2.2 preinstallato. Di seguito un video di The Verge: