Samsung Galaxy S4, presentazione ufficiale: diretta scritta della giornata

[caption id="attachment_4058" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 diretta scritta"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà protagonista della sua presentazione ufficiale tra poche ore e, in questo post raccoglieremo tutte le notizie e le indiscrezioni che ci condurranno alla diretta video di questa notte, con la possibilità di toccare finalmente con mano le novità che la produttrice ha deciso di inserire nella scheda tecnica del dispositivo. Riepiloghiamo, dalla notizia più recente a quella che ha aperto la giornata tanto attesa dai fan Android, tutto ciò che si è detto sul Samsung Galaxy S4, per una vera e propria diretta scritta: 00:55 Ecco lo Smart Video, vale a dire la funzionalità che interrompe la riproduzione di video, nel caso in cui lo sguardo dell'utente volge in direzione diversa dallo schermo del Samsung Galaxy S4. Tutte le indiscrezioni della vigilia sono confermate, grazie anche all'utilizzo dell'Air Gesture, per il touch a distanza. 00:48 Samsung Smart Switch consentirà di trasferire dati da device concorrenti al Samsung Galaxy S4. 00:36 La funzione S Translator funzionerà anche in italiano, consentendo la traduzione di messaggi vocali! 00:28 Conferme per il 4G, ma soprattutto per la fotocamera da 13 megapixel e i 2 GB di memoria RAM. 00:22 Il Samsung Galaxy S4 sarà sul mercato da fine aprile, secondo quanto affermato da Skin. 00:20 Annunciato il Samsung Galaxy S4. Design simile al Samsung Galaxy S3. 00:16 JK Skin parla già da Smart Scroll. 00:14 E' subito JK Shin time!!! 00:05 Si parte!!!! Una voce in sottofondo ricorda che a minuti comincerà la diretta. Per ora, possiamo già ammirare il palco. 21:40 A New York è già tutto pronto. A questo punto mettiamo da parte i rumors, non resta che attendere l'evento. [caption id="attachment_4082" align="aligncenter" width="530" caption="S4"] [/caption] 19:50 IR Bluster per il Samsung Galaxy S4? E' questa l'ultima provocazione proveniente dalla Cina. 17:34 Pubblicato da Samsung Exynos un video sul processore Octa Core, probabilmente montato sul Samsung Galaxy S4. 16:15 Il display del Samsung Galaxy S4 potrebbe chiamarsi Hyper Bright Display. 14:42 Appare su Youtube un video dedicato al Floating Touch del Samsung Galaxy S4: 13:10 Samsung ha un obiettivo preciso: 10 milioni di Samsung Galaxy S4 venduti nel primo mese di vita del device. 12:33 Appare online una nuova presunta foto del Samsung Galaxy S4. Eccola: [caption id="attachment_4074" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] 11:56 Samsung Galaxy S4, come smartphone ecologico, considerando il punteggio SAR pari a soli 0,300 W/kg (Watt su chilogrammo). 11:36 Clamorosa iniziativa di LG, che ha posto i propri cartelloni pubblicitari a Times Square, sovrapponendoli a quelli di Samsung, per il nuovo Galaxy S4, con una chiara presa in giro nell'utilizzo del numero 4. [caption id="attachment_4070" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 presentazione"] [/caption] 11:05 Inclusa la diretta video della presentazione (a fine pagina). Il countdown scade a mezzanotte, quando partirà ufficialmente la presentazione del Samsung Galaxy S4, che potrete seguire in questa pagina. 8:50 Samsung Galaxy S4, caratteristiche del processore Octa Core: conferme ufficiali 8:30 Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: batteria da 2600 mAh