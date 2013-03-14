Samsung Galaxy S4, caratteristiche del processore Octa Core: conferme ufficiali

[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 processore"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, tra le sue caratteristiche, può inglobare anche un processore Octa Core, come ribadito più volte in queste settimane. A distanza di poche ore dalla presentazione del device, emergono alcuni dettagli cruciali, per quanto concerne quello che dovrebbe essere il piatto forte del nuovo gioiellini coreano, il chip appunto. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che il Samsung Galaxy S4 potrà contare su un processore Exynos 5 Octa con 8 core, con un funzionamento del tipo "4+4" e con la possibilità di integrare la GPU PowerVR SGX544MP, non l'ARM Mali. Se la casa produttrice sul tema continua giustamente a non sbilanciarsi, giungono importanti conferme direttamente dal produttore del processore, vale a dire Imagination Technologies. Insomma, un primo tassello della scheda tecnica del Samsung Galaxy S4 è a posto.