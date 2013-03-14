Samsung Galaxy S4, caratteristiche del processore Octa Core: conferme ufficiali
di Redazione
14/03/2013
[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 processore"][/caption] Il Samsung Galaxy S4, tra le sue caratteristiche, può inglobare anche un processore Octa Core, come ribadito più volte in queste settimane. A distanza di poche ore dalla presentazione del device, emergono alcuni dettagli cruciali, per quanto concerne quello che dovrebbe essere il piatto forte del nuovo gioiellini coreano, il chip appunto. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che il Samsung Galaxy S4 potrà contare su un processore Exynos 5 Octa con 8 core, con un funzionamento del tipo "4+4" e con la possibilità di integrare la GPU PowerVR SGX544MP, non l'ARM Mali. Se la casa produttrice sul tema continua giustamente a non sbilanciarsi, giungono importanti conferme direttamente dal produttore del processore, vale a dire Imagination Technologies. Insomma, un primo tassello della scheda tecnica del Samsung Galaxy S4 è a posto.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4, presentazione ufficiale: diretta scritta della giornata
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: batteria da 2600 mAh
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018