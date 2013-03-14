Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: batteria da 2600 mAh
di Redazione
14/03/2013
[caption id="attachment_4020" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe includere nella propria scheda tecnica una batteria da 2600 mAh, decisamente più capiente rispetto a quella del Samsung Galaxy S3 e necessaria per garantire una certa autonomia al device, a fronte di un potenziamento sia del processore (probabilmente un octa core), sia della memoria RAM, che si appresta a varcare la soglia di 2 GB. La notizia è stata data come sempre da SamMobile, che, a differenza di quanto avvenuto nel corso degli ultimi giorni, parla della batteria del Samsung Galaxy S4 senza lasciare grosso spazio ai dubbi. Va detto che alcuni addetti ai lavori avevano addirittura ipotizzato una batteria ancora più “importante” per il device, ma c’è fiducia sul fatto che la sua autonomia quantomeno non sia inferiore al Samsung Galaxy S3.
Redazione
