Samsung Galaxy S4, scheda tecnica con Samsung ORB: sviluppo di PhotoSphere?

[caption id="attachment_4020" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 dovrebbe comprendere all'interno della propria scheda tecnica Samsung ORB, una sorta di evoluzione della nota funzionalità PhotoSphere. Stiamo parlando, nello specifico, della possibilità di effettuare foto panoramiche sul proprio Samsung Galaxy S4, sfruttando sì una tecnologia concepita e sviluppata da Google, ma che, per la prima volta, potrebbe subire il forte impatto di una casa produttrice, come nel caso di Google. Ad oggi, non si hanno altri dettagli a proposito delle caratteristiche che renderanno unico il Samsung Galaxy S4 sotto questo particolare punto di vista, ma anche una fonte del calibro di SamMobile dà per scontato il fatto che l'azienda si sta adoperando per personalizzare le foto panoramiche e a 360 gradi, per un modello realizzato con il sistema operativo Android.